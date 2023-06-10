قرعة الأفرو باسكت تسفر عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الرابعة

تعرف منتخب مصر للسيدات على مجموعته في بطولة الأفرو باسكت للسيدات، والتي يُشارك فيها منتخبنا الوطني المصري، بعد تتويجه بلقب تصفيات المنطقة الخامسة.

نتائج قرعة بطولة الأفرو باسكت:



وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: نيجيريا، والكونغو الديمقراطية.



وتستضيف روندوا بطولة الأفرو باسكت للسيدات خلال الفترة من 26 يوليو المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس.



ويستعد منتخب مصر للسيدات لخوض المباراة بقيادة جهاز فني وإداري وطبي للمنتخب مكون من: إيهاب الألفي ( مدير فني)، أحمد إبراهيم (مدرب عام )، كابتن أحمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )، آلاء مصطفى ( إداري الفريق)، دكتور جيرمين عوني (طبيب)، فريد سمير (مخطط احمال)، محمد جابر ( محلل أداء).