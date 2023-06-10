السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قرعة الأفرو باسكت تسفر عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الرابعة

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات

 تعرف منتخب مصر للسيدات على مجموعته في بطولة الأفرو باسكت للسيدات، والتي يُشارك فيها منتخبنا الوطني المصري، بعد تتويجه بلقب تصفيات المنطقة الخامسة.

txt

منتخب مصر للصالات يصعد إلى دور الثمانية بكأس العرب

 نتائج قرعة بطولة الأفرو باسكت:


 وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: نيجيريا، والكونغو الديمقراطية.

 وتستضيف روندوا بطولة الأفرو باسكت للسيدات خلال الفترة من 26 يوليو المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس.

txt

وزير الرياضة يلتقي فريق منتخب قصار القامة قبل الكأس الآفرو - آسيوية


 ويستعد منتخب مصر للسيدات لخوض المباراة بقيادة جهاز فني وإداري وطبي للمنتخب مكون من: إيهاب الألفي ( مدير فني)، أحمد إبراهيم (مدرب عام )، كابتن أحمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )، آلاء مصطفى ( إداري الفريق)، دكتور جيرمين عوني (طبيب)، فريد سمير (مخطط احمال)، محمد جابر ( محلل أداء).

مواد متعلقة

استدعاء عبدالقادر.. و6 لاعبين مواليد 2003 في تدريبات منتخب مصر

منتخب مصر للصالات يصعد إلى دور الثمانية بكأس العرب

مصرع لاعب منتخب مصر للكونغ فو بالاسكندرية

منتخب مصر للسيدات يصعد للمركز الـ88 بتصنيف الفيفا

بعثة منتخب سيدات السلة 3X3 تتوجه إلى النمسا للمشاركة في كأس العالم

وزير الرياضة يلتقي فريق منتخب قصار القامة قبل الكأس الآفرو - آسيوية
الجريدة الورقية