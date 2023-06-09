البيت الأبيض يُعلن حقيقة وجود مُؤشر لنشوب حرب نووية

أكدت “واشنطن” أنها لا ترى أي سبب لتغيير جهوزية قواتها أو أي خطر وشيك، فيما يتعلق بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، “جون كيربي”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أشار كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لا ترى الولايات المتحدة أي مُؤشر خطر لنشوب حرب نووية فيما يتعلق بتقارير عن نقل أسلحة نووية تكتيكية روسية، ونشرها على أراضي بيلاروس".

حرب نووية في أوكرانيا:

وأضاف: "لا نرى أي مُؤشر خطر وشيك بحدوث حرب نووية في أوكرانيا أو في القارة".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق يوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس سيبدأ فور الانتهاء من إعداد المرافق اللازمة في 7 و8 يوليو.

كما قال سكرتير مجلس أمن بيلاروس ألكسندر فولفوفيتش، في وقت سابق، إن بلاده ستنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضيها، لأن الغرب لم يترك لها خيارًا آخر.

من ناحية أخرى، رد البيت الأبيض على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط، مُشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يُركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.

وتعهدت السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا اعتبارًا من يوليو، في مُحاولة لرفع الأسعار المُتدهورة.

وقال مسؤول البيت الأبيض: "نحن لسنا جزءًا في أوبك +، فالمنظمة تتخذ القرارت الخاصة بها"، وأضاف: "نحن نُركز على المستهلكين الأمريكيين، وليس على سعر البرميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ العام الماضي".

وتراجعت أسعار البنزين عما كانت عليه قبل عام، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار النفط، بعد الارتفاع فوق 130 دولارًا للبرميل في مارس من عام 2022، كما انخفضت أسعار خام برنت إلى النصف تقريبًا.

وارتفع خام برنت بأقل من 1% مساء الأحد إلى حوالي 77 دولارًا للبرميل.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إننا "نعتقد أن العرض يجب أن يُلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".