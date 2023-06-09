مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان بالتشكيل المتوقع أمام السيتي بنهائي دوري الأبطال

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المواجهة المرتقبة غداً السبت، التي من المقرر أن تقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

ويستعد سيموني إنزاجي بإعداد لاعبي إنتر ميلان جيداً ذهنيا وبدنياً حيث تقام مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا علي لقاء واحد فقد يحدد بطل النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ إنزاجي بتشكيل يضم كلا من:-

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان أوجلو - فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، غداً السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، على أرضية ملعب «أتاتورك الأولمبي» في العاصمة التركية إسطنبول.

موعد مباراة مانشستر سيتي و إنتر مسلان بنهائي دورى أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والدوحة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و إنتر مسلان بنهائي دورى أبطال أوروبا

وسوف تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يذكر أن تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي للتشامبيونزليج وحامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

حيث تفوق مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب على "سانتياجو برنابيو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، ويثأر من هزيمة الموسم الماضي عندما أقصاه الفريق الإسباني من نفس الدور.

بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي فريق ميلا، بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.