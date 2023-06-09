الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

والد ضحية سمكة قرش الغردقة يروي تفاصيل الحادث

سمكة قرش
سمكة قرش

تحولت قصة سمكة القرش التي هاجمت شخصًا روسيًا، إلى حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرابة الحادث النادر وقوعه في مصر.

وفي الوقت الذي كان فيه الكثيرين يتعجبون من الحادث، كان هناك شخص آخر مازال لا يصدق ما حدث وكيف انتهت حياة الشاب ذو الـ 23 عامًا بسبب سمكة قرش وهو الأب الملكوم.

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وفي تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرته العربية نت، قال الأب "كل هذا حدث في ثوان"، مشيرا إلى أن سمكة القرش هاجمت ابنه في البحر الأحمر جنوب مصر والتهمته بشكل سريع، ما أدى لوفاته على الفور.

وأوضح والد الضحية، يوري بوبوف، أنه عاش لحظة من الرعب وهو يشاهد ابنه من الشاطئ في منتجع الغردقة، وسمكة القرش تهاجم ابنه فلاديمير البالغ 23 عاماً، ولم يتمكن من إنقاذه أو فعل أي شيء لمساعدته.

وقال الأب إنهم ذهبوا إلى الشاطئ للاسترخاء، ولكنه تفاجاء إن ابنه يصرخ قائلا : "بابا ساعدني"، مشيرا إلى أن كل هذا حدث في ثوان، متسائلا : "ما نوع المساعدة التي يمكنك تقديمها؟ وقد حدث ذلك في 20 ثانية، وقد تم جره تحت الماء".

وأضاف الأب، أنه لم يكن هناك أفراد من العائلة بالقرب من ابنه في الماء لمساعدته، على الرغم من أن بعض التقارير تحدثت عن صديقته البالغة 23 عاماً والتي تمكنت من الفرار من الهجوم.

وأعرب الأب عن سوء حظه بسبب الصدفة التي لم تحدث من قبل إلا أنها حدثت مع ابنه، رغم الشط الآمن، الذي لم يحدث قط أمر مماثلا له، موضحا أن القرش عادة ما يهاجمون على الشواطئ البرية.

يذكر أن سمكة القرش هاجمت أحد السياحي، والتهمت جسده، وأعلنت وزارة البيئة، أنه تم اصطياد سمكة القرش هذه وهي من نوع النمر Tiger Shark.

وقررت الوزارة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية، بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً، وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، تبدأ من صباح الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

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