وزير الصحة يستعرض جهود مصر فى القضاء على «فيروس C»

على هامش مؤتمر «صحة أفريقيا»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الدولة المصرية على تقديم رعاية صحية شاملة للمواطن المصرى، للمضى قدمًا نحو التنمية المستدامة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أفكارًا وخططًا متطورة قادرة على الارتقاء بنظامها الصحى.

جاء ذلك فى كلمة وزير الصحة والسكان، خلال حضور جلسة بعنوان «القضاء على التهاب الكبد»، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الثانى، بحضور البروفيسور هارفى ألتر، عالم الفيروسات الحاصل على جائزة «نوبل» فى علم وظائف الأعضاء، والدكتورة حليمة داوود، نائب وزير صحة دولة مالاوى، والدكتور أنتونى نسيا أسارى، مستشار رئيس غانا للشئون الصحية، وجارلى رود، ممثل صندوق مكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من المعنيين فى مختلف الجهات المحلية والدولية.

وفى كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة المصرية فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى C، من خلال العمل على استدامة أنشطة المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة)، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحملات الصحية والتوعوية، معلنًا أن مصر، والتى استفاد منها أكثر من 65 مليون مواطن، حيث نجحت المبادرة خلال 7 أشهر، فى خفض معدلات الإصابات الجديدة بنسبة تزيد عن 92% سنويا.

وأضاف، أن القيادة السياسية حرصت على المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير عمل هذه المبادرة ومعدلات نجاحها، وقدمت كل آليات الدعم اللازمة لشركات الأدوية الوطنية للتصنيع المحلى لأدوية «فيروس سى»، بأسعار تناسب المواطنين، مؤكدًا أن التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية ساهم فى أن تكون مصر من أوائل الدول عالميًا فى تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد C.

واستعرض الوزير الدور الذى تلعبه مصر، تجاه أشقائها بدولة أفريقيا، وذلك من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى من التهاب الكبد الوبائى C، بهدف القضاء على هذا المرض من القارة.