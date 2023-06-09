ضبط مدير شركة خدمات دفع إلكتروني هارب من أحكام قضائية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، مدير شركة لخدمات الدفع إلكتروني هارب من تنفيذ 13 حكما قضائيا، بإجمالي عقوبات بلغت 9 سنوات حبس فى منطقة الدقي.

سقوط مدير شركة لخدمات الدفع إلكتروني بالدقي

كانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بتمكن رئيس مباحث قسم شرطة الدقي ، من ضبط "أ.ع" 40 سنة مدير شركة لخدمات الدفع إلكتروني"، مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس في قضايا نصب، وحماية مستهلك بإجمالي حبس 9 سنوات.

وبمواجهه المتهم ، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

صاحب شركة لصناعة الورق هارب من احكام

وفى واقعة مشابهة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لصناعة الورق هارب من تنفيذ 116 حكم قضائى بإجمالى عقوبات بلغت 125 سنة حبس فى مدينة السلام.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة، مطلوب التنفيذ عليه فى (116 حكم حبس فى قضايا "تبديد - شيكات") بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 125 سنة و11 شهرا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

قدم امراة حدائق القبة

كما نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على أشلاء آدمية بالقاهرة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ (5) يونيو تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (عامل نظافة – مقيم بدائرة القسم)، بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ (3) يونيو تم إجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات (لسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول - بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكرى)، وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل ذات الجنسية.

وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن، فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقي