روسيا تدعو لتطوير العلامة التجارية صُنع في رابطة الدول المُستقلة

أكد الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، ضرورة بناء تعاون صناعي بشكل أكثر فاعلية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وتطوير العلامة التجارية Made in CIS، قائلاً: "لقد تطور التفاعل بين جميع بلداننا، ومن المُهم أن تُصبح هذه العلامة التجارية معروفة وشائعة لدى المستهلكين في جميع بلداننا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أضاف بوتين في اجتماع مع رؤساء وفود مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة والمجلس الحكومي الأوراسي: "من الضروري زيادة التعاون الصناعي بنشاط أكبر، وإنشاء مشاريع مشتركة جديدة، بما في ذلك تحت العلامة التجارية المشتركة "للاتحاد الاقتصادي الآوراسي"، ولن يعترض أحد إذا كانت تحمل العلامة التجارية المشتركة: "صُنع في رابطة الدولة المُستقلة".

وفقًا لرئيس روسيا الاتحادية، تُواجه حكومات دول رابطة الدول المُستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مهام كبيرة ومُعقدة لتعزيز عمليات بناء التكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

بوتين يُعلن بدء الهجوم الأوكراني المُضاد:

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني المُضاد قد بدأ، ويتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية.

وشدد رئيس الدولة على أنه "في أي من مناطق القتال، لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. وهذا أمر بديهي تمامًا".

وأشار بوتين إلى شجاعة وبطولة المُقاتلين، والتنظيم الصحيح والقيادة والسيطرة للقوات، فضلاً عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية.

وقال: "فيما يتعلق بما إذا كان (الهجوم المُضاد) قد تعثر أم لا، يُمكننا أن نقول أن جميع محاولات الهجوم المُضاد التي تم القيام بها حتى الآن قد باءت بالفشل. لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".

ووفقًا له، في الأيام الأخيرة، تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم "التقليدي".

وتابع: "من المعروف أنه خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مُثيرة للإعجاب".

وأضاف بوتين أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المُضاد للعدو وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة.

ووعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإرسال رسالة إلى المُقاتلين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.