جريمة فى العجوزة .. أنهى حياة صديقه وقطعة إلي أشلاء

تجرد عامل من كل المشاعرالإنسانية، وطعن صديقه بسكين ، ،بسبب خلافات حادة بينهما تطورت إلي مشاجرة ،حيث ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، المتهم الذي قتل شاب وقطع جثته لأشلاء باستخدام الساطور داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

وشهدت منطقة العجوزة واقعة مأساوية عندما أقدم شاب علي قتل صديقة وتقطيع جثته بسكين بسبب خلافات بينهم داخل شقة بأرض اللواء

بلاغ بتغيب شاب

البدايه كانت بتلقى أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من أسرة شاب تفيد بتغيبه عن المنزل ، وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجل شقيقه، بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

التحريات حول بلاغ بتغيب شاب

وكشفت التحريات أن الشاب كان برفقة صديقه المقرب اخر مره ،ويعمل عامل محل كشري، فى منزله، وأنه وراء اختفائه وبمداهمة منزله وتفتيشه عثر علي جثة الشاب المتغيب مقطعة لعدة أجزاء وتم القبض علي المتهم ، ويقوم رجال المباحث باستجوابه للوقوف علي ملابسات الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف شقة المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبتفتيش الشقة عثروا علي جثة المجني عليه مقطعة إلى عدة أجزاء (الرأس والذراعين والساقين)، وتم التحفظ على الساطور المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وانه قام يقتل المجنى عليه وتقطيع جثته لأشلاء لمحاولة إلقائها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قدم امراة حدائق القبة

كما نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على أشلاء آدمية بالقاهرة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ (5) يونيو تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (عامل نظافة – مقيم بدائرة القسم)، بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ (3) يونيو تم إجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات (لسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول - بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكرى)، وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل ذات الجنسية.

وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن، فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.