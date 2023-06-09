الجمعة 09 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

مي فاروق وإيمان عبد الغني فى سهرة غنائية على MBC مصر الليلة

مي فاروق وإيمان عبد
مي فاروق وإيمان عبد الغني

في سهرة غنائية، تنقل شاشة "MBC مصر، في تمام العاشرة مساءً "الليلة" على الهواء من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حفل ليالي الفنون الخالدة ضمن حفلات تقويم جدة.

ويُحي الحفل النجمتان مي فاروق، وإيمان عبد الغني، حيث ستقدمن مُختارت مميزة من الأغاني العربية الشهيرة والخالدة.

تُعرض سهرة " ليالي الفنون الخالدة " على " MBCمصر" الجمعة 9 يونيو 2023 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".
 

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مي فاروق في الصدارة بـ "افتكرلك ايه"

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مي فاروق تحب كوكب الشرق.. سأظل أغني لأم كلثوم رغم كل التحديات

فعاليات جدة 2023:

 أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

 

 برنامج فعاليات جدة 2023:

 يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي. 

 

 تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

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