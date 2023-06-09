محمد فراج يكشف فوائد شراكة برنامج الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات

تحدث المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، عن التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن التعاون المستقبلي بين الجهاز والبرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وأوضح فراج، أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدا بدور البرنامج في دعم الجهاز مؤسسيًا وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأكد المستشار محمد فراج، أن التعاون المستمر بين الجهاز والبرنامج يعكس تقدير المؤسسات الدولية والجهات المانحة لجهود القيادة السياسية في إحداث طفرة اقتصادية ومجتمعية في مصر.

وتوقع مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من التعاون في مجالات عدة، من بينها رقمنة خدمات الجهاز وتفعيل مزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.

ونوه محمد فراج، إلى أن قانون تنمية المشروعات تهدف إلى تيسير إجراءات تأسيس المشروعات والتوسع فيها، وتشجيع الشباب على العمل الحر وبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.