دنيا بطمة تطل بالترتر والريش يزيد من نعومة إطلالتها

شاركت الفنانة دنيا بطمة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت دنيا بطمة بإطلالة أنوثية تميل للجرأة، حيث ارتدت فستان مجسم، قصير، بأكمام طويلة، صمم من الترتر باللون الأخضر، المزين بالريش الناعم من الأطراف، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، أصبح المكياج الصاخب ورسمة العيون الحادة الأسلوب المعتاد للوك دنيا بطمة واعتمدت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع.

دنيا بطمة

دنيا بطمة من مواليد 23 أبريل 1991 ، مغنية مغربية. سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة. لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «أراب آيدول»، حيث حصلت على المرتبة الثانية.

بداياتها الفنية

شاركت في برنامج Studio 2M من أشهر البرامج لأكتشاف الأصوات في المغرب واحتلت مرتبة مشرفة. أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011. البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، ورغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، فقد أبهرت العالم العربي بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها لأغاني النجوم. كما أنها كانت خير سفير للفن المغربي بعد أن انتزعت إعجاب الجمهور العربي٬ ونالت تقدير أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، كما أثارت إعجاب المتتبعين، منذ انطلاق المسابقة التي بثتها قناة إم بي سي.

الحياة الشخصية

صيف 2013 تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز غوت تالنت حلا الترك. و في سنة 2017 رزقت دنيا باطمة وزوجها محمد ترك بابنة سميت بغزل.

في عام 2019 واجهت دنيا بطمة وشقيقتها تهمة تتعلق بإدارتهن حساب على إنستغرام يحمل اسم «حمزة مون بيبي»، يتخصص في نشر فضائح المشاهير وإبتزازهم. وألقي القبض على المتهمتين في 20 ديسمبر 2019، حيث خضعتا للتحقيق لمدة 16 ساعة وأصدرت غرامة 50 ألف دولار أميركي لدنيا بطمة و30 ألف دولار أمريكي لشقيقتها مع قرار سحب الجواز ومنع السفر. وتم إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيقات، وانتهى التحقيق في 8 مايو 2020 بصدور حكم براءتهما لعدم كفاية الأدلة ولكن وضعن تحت المتابعة بسبب وجود تهم أخرى عليهما.

في 20 يوليو 2020 أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، دنيا بطمة بثمانية أشهر من السجن النافذ. وأدانت شقيقتها ابتسام بطمة، بسنة من السجن النافذ. وأصدر القضاء حكماً بالسجن 18 شهراً بحق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر لصوفيا شاكري، إثر تورطهم في الحساب.