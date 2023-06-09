فستان نادين نسيب نجيم يعكس رقي ذوقها

بنعومة ورقي النجمات نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم أحدث إطلالتها الراقية المواكبة لأحدث صيحات الموضة لتبهر متابعيها من جديد بلمسة عصرية جذابة.

وتألقت نادين بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستان مجسم قصير، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم بلون الفستقي مرصع بفيونكة مرصعه بحبات الكريستال الناعم من الوسط، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي المشابه كعارضات الأزياء، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة تاركة خصلاتها البنيه الطويلة منسدلة على طريقة الويفي الواسع وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " إنك في أسوأ حالاتك لن يكرهك الجميع كما أنك في أفضل حالاتك لن يُحبّك الجميع وأنه كاف للغاية لتعيش بسعادة ورضى؟".

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم من مواليد 7 فبراير 1984 ، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

عن حياتها

ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.

درست إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان. بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

التمثيل

دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

حياتها الأسرية

تزوجت من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.