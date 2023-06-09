تفاصيل مشاركة ريم مصطفى في "مستر إكس" مع أحمد فهمي

تشارك الفنانة ريم مصطفى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمى والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بجميع دور العرض السينمائي.

وتجسد ريم مصطفى دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهم يلجآن لأحمد فهمى.

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.