درة تطل بالأبيض المكشوف وسط الطبيعة الخلابة

تنجذب الفنانة التونسية درة زروق لأزياء الراقية التي تمزج بين الأنوثة والاناقة في آن واحد، دون الحاجة إلي التكلف والعري وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وظهرت درة بإطلالة صيفية مفعمة بالهدوء والبساطة لتكن مثال تقتدي به صاحبات الذوق الراقي حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض الناصع، يتناسب مع اجواء المصيف أو أمام الشاطئ أو عند الذهاب لتجول لشراء بعض الاغراض.

واختارت اللون الأبيض بتصميم الفستان البسيط لتنعم بلطف الطقس مع الطبيعة الخلابة حولها.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة بشكل عفوي فوق كتفيها دون تكلف، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ودائما ما تنجح درة في التنوع بين الإطلالات التي تظهر بها لتعيد الثقة بها من جديد في كل إطلالة كلاسيكية أو ناعمة لتتألق بفساتين زفاف فضفاضة أو مجسمة أو طويلة أو قصيرة أو جذابة مثل الفورمال.

درة زروق

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980) المعروفة باسم درة وهي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

وشاركت درة رزوق في العديد من الأعمال الدرامية وكان آخرها مشاركتها في مسلسل الأجهر الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2023، لاقي إعجاب الجميع.

مسلسل «الأجهر» من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وبطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وناهد السباعي وأنوشكا ومحمود قابيل وسارة سلامة وصابرينا والكثير من النجوم.