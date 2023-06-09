صدر المنصورة تحصد المركز الثاني بفعاليات "الطب الرئوي ما بعد الكوفيد 19"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصجة بالدقهلية حصول مستشفى صدر المنصورة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر الطب الرئوي مابعد الكوفيد 19، معربًا عن تقديره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور هبة الشريف ولإدارة الأمراض الصدرية والمستشفى.

وفى سياق متصل كشف وكيل الوزارة أنه فى إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة فقد تم فحص عدد 1788 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية منذ بدء تفعيل المبادرة

ولفت مكين أن إجمالى الحالات الايجابي باختبار الكوانتيفيرون بالمحافظه بلغ نحو 499 مريضًا, وقد جرى صرف العلاج الوقائي لـ187 مريض غسيل كلوى وجارى صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات.



من جانبها أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية بالدقهلية أنه تنفيذا لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بزيادة نسبة التغطية بالعلاج الوقائى للفئات الأكثر عرضة فقد تم تفعيل برتوكول العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن منذ ديسمبر الماضى.

12 جولة مرورية على مستشفيات المحافظة

وكشفت مدير إدارة الأمراض الصدرية بالدقهلية عن توافر جهاز جين إكسبيرت لاكتشاف الدرن ولتحديد موقف المريض من حيث حساسيته أو مقاومته لعقار الريفامبيسين حاليًا بمستشفى صدر بهوت مشيرة إلى أن فريق الأمراض الصدرية قام بـ(12) جولة مرورية على مستشفيات المحافظة خلال الشهر الماضى لمتابعة العمل وتلافي السلبيات.



جاء ذبك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببدء تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة وتكثيف الجولات المرورية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمرضى.