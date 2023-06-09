الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من 1.7 مليون بفيروس كورونا في العالم بين 8 مايو - 4 يونيو مشيرة لوفاة أكثر من 10.4 ألف، لتنخفض الوفيات بـ 47٪ مقارنة في الأيام الـ28 السابقة، وفق روسيا اليوم.

وأشار بيان المنظمة على موقعها الرسمي، إلى أن عدد الإصابات انخفض بنسبة 38٪، وأنه تم تسجيل 1720356 حالة إصابة و 10463 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

هذا وقد تم الكشف عن معظم الحالات خلال هذه الفترة في جمهورية كوريا - 470.093. وتليها أستراليا 147684 والبرازيل 113.286 وفرنسا 93850 والولايات المتحدة 93.260. في حين سجّلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 8 مايو إلى 4 يونيو - 1943.

وفي ذيل القائمة، تأتي بعد ذلك البرازيل 1074 وفرنسا 555 وإيطاليا 549 وروسيا 532.

كما تذكر المعلومات الصادرة في 7 يونيو، والمنشورة على موقع المنظمة العالمية، أنه تم تسجيل 767750853 حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم، وتوفي 6941095 شخصا.

بدوره، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم 5 مايو، إن العدد الحقيقي للوفيات جراء هذا الفيروس يبلغ 20 مليونا على الأقل.