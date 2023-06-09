جدول مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023.. الوجه البحري والقبلي

مع اقتراب عيد الأضحى يبحث الكثير من الأشخاص عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 للوجه القبلي والوجه البحري.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد حجز سكك حديد مصر 2023 وكيفية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

كما شددت الهيئة عن منع تداول التذاكر بأسعار أعلى من سعرها المعلن.

إليك قائمة بمواعيد القطارات الوجه البحري والقبلي كما يلي..



مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية

قطار مكيف رقم 903 في تمام الساعة السادسة صباحًا.

موعد القطار المكيف رقم 905 الساعة الثامنة صباحًا.

قطار مكيف رقم 901 في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحًا.

موعد القطار المكيف في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

قطار مكيف رقم 913 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا.

موعد القطار المكيف رقم 917 مباشر الساعة الثانية ظهرًا.

قطار مكيف رقم 919 في الساعة الثانية و25 دقيقة ظهرًا.

موعد القطار المكيف رقم 915 في تمام الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا.

قطار مكيف رقم 921 في الساعة الرابعة و10 دقائق مساءً.

موعد القطار المكيف رقم 925 الساعة الرابعة و35 دقيقة مساءً.

قطار مكيف رقم 923 في الساعة السادسة مساءً.

موعد قطار مكيف رقم 931 الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً.

قطار (روسي) رقم 1203 في الساعة الواحدة و25 دقيقة ظهرًا.

قطار (روسي) رقم 23 في تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة ظهرًا.

مواعيد قطارات خط الإسكندرية القاهرة الروسي المكيفة

قطار رقم 902 في تمام الساعة 6 صباحًا.

موعد القطار رقم 906 الساعة 7 صباحًا.

قطار رقم 904 مباشر في حدود الساعة 8 صباحًا.

موعد القطار رقم 900 الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 912 في الساعة 11.30 صباحًا.

موعد القطار رقم 914 الساعة 13 ظهرًا.

قطار رقم 916 مباشر في تمام الساعة 14 ظهرًا.

موعد القطار رقم 922 الساعة 15.30 عصرًا.

قطار رقم 928 الساعة 15 بدلًا من الساعة 18 مساءً.

موعد قطار رقم 930 الساعة 20.10 مساءً.

قطار رقم 920 خط الإسكندرية طنطا الساعة 22 مساءً.

موعد القطار رقم 18 الساعة 13.10 ظهرًا.

قطار رقم 28 الساعة 20.20 مساءً.

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان

قطار رقم 1902 مكيف الساعة 00.20 مساءً.

موعد قطار رقم 978 مكيف الساعة 6.30 صباحًا.

قطار رقم 980 مكيف الساعة 8.00 صباحًا.

موعد قطار رقم 2010 مكيف الساعة 10 صباحًا.

قطار رقم 982 مكيف الساعة 12 ظهرًا.

موعد قطار رقم 986 مكيف الساعة 13 ظهرًا.

قطار رقم 2006 مكيف الساعة 17.15 عصرًا.

موعد قطار رقم 2012 مكيف الساعة 17.30 عصرًا.

قطار رقم 988 مكيف الساعة 19 مساءً.

موعد قطار رقم 2014 مكيف الساعة 21 مساءً.

قطار رقم 976 مكيف الساعة 21.30 مساءً.

موعد قطار رقم 996 مكيف الساعة 22 مساءً.

قطار رقم 80 الساعة 8.30 صباحًا.

موعد قطار رقم 1004 الساعة 9.30 صباحًا.

قطار رقم 188 الساعة 18 مساءً.

موعد قطار رقم 1014 الساعة 18.50 صباحًا.

قطار رقم 1012 الساعة 20.20 مساءً.



مواعيد قطارات الوجه القبلي

قطار رقم 970 مكيف خط بور سعيد سوهاج الساعة 14 ظهرًا.

موعد قطار رقم 990 مكيف خط القاهرة سوهاج الساعة 16 عصرًا.

قطار رقم 872 مكيف خط القاهرة أسيوط الساعة 17.45 عصرًا.

موعد قطار رقم 890 مكيف خط القاهرة سوهاج الساعة 23.30 مساءً.

قطار رقم 974 خط القاهرة الأقصر الساعة 5.30 صباحًا.

موعد قطار رقم 1006 خط القاهرة سوهاج (روسي) الساعة 6 صباحًا.

قطار رقم 160 خط القاهرة الأقصر الساعة 12.15 ظهرًا.

موعد قطار رقم 972 خط القاهرة أسيوط الساعة 14.20 ظهرًا.

موعد قطار رقم 987 مكيف خط الأقصر القاهرة الساعة 4.50 صباحًا.

قطار رقم 977 مكيف خط الأقصر القاهرة الساعة 19.25 مساءً.

موعد قطار رقم 971 مكيف خط سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحًا.

قطار رقم 991 مكيف خط سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحًا.

قطار رقم 891 مكيف خط سوهاج القاهرة الساعة 11 ظهرًا.

موعد قطار رقم 871 مكيف خط أسيوط القاهرة الساعة 3.20 صباحًا.

قطار رقم 979 مكيف خط أسيوط القاهرة الساعة 15 ظهرًا.



مواعيد قطارات الصعيد خط أسوان القاهرة

قطار رقم 2011 مكيف الساعة 5.15 صباحًا.

موعد قطار رقم 981 مكيف الساعة 5.30 صباحًا.

قطار رقم 983 مكيف الساعة 7.30 صباحًا.

موعد قطار رقم 2013 مكيف الساعة 14.30 ظهرًا.

قطار رقم 2007 مكيف الساعة 15.15 عصرًا.

موعد قطار رقم 2015 مكيف الساعة 16 مساءً.

قطار رقم 1903 مكيف الساعة 17 مساءً.

موعد قطار رقم 997 مكيف الساعة 20.45 مساءً.

قطار رقم 989 مكيف الساعة 23 مساءً.

موعد قطار رقم 81 الساعة 4.30 صباحًا.

قطار رقم 1013 الساعة 13.50 ظهرًا.

موعد قطار رقم 1015 الساعة 17.30 عصرًا.

قطار رقم 187 الساعة 18.30 مساءً.

موعد قطار رقم 1011 الساعة 23.20 مساءً.

قطار رقم 833 الساعة 00.10 مساءً.

موعد قطار رقم 1010 (روسي) الساعة 00.05 مساءً.

حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر 2023

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إمكانية حجز تذاكر القطارات أون لاين دون الحاجة للذهاب إلى مقر محطة القطار، وذلك لتسهيل عملية الحجز على المواطنين، لهذا وفرت الهيئة طريقتين للحجز أون لاين، وهما..

1. رابط موقع سكك حديد مصر

لهذا يُمكن للمسافرين تطبيق هذه الخطوة والدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر 2023 ومن ثم حجز تذاكر القطارات عن طريق اتباع الخطوات التالية…

كيف يتم حجز تذاكر القطارات من النت؟

ادخل على الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديد.

اضغط على حجز التذاكر.

اختر محطة القيام ومحطة الوصول.

حدد موعد السفر.

اضغط على أيقونة بحث.

اختر رقم القطار والمقعد.

حدد طريقة الدفع.

2. تطبيق سكك حديد مصر

كما وفرت هيئة سكك حديد مصر 2023 تطبيق (Egyptian National Railways)، والذي يمكن تحميله لمستخدمي الأندرويد، ولمستخدمي IOS. واستخدامه في حجز التذاكر كما يلي:

اضغط على أيقونة متجر التذاكر.

حدد محطة القيام ومحطة الوصول.

سجل تاريخ السفر والعودة.

اضغط على بحث.

كيفية إنشاء حساب لحجز تذاكر القطار

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز تذاكر القطارات أون لاين تسجيل حساب جديد على الموقع الرسمي للهيئة القومية للسكك الحديد، كما يلي:

ادخل على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

اضغط على أيقونة حجز التذاكر.

اختر تسجيل جديد.

ثم سجل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

اكتب جميع البيانات مثل (الكود المرسل عبر الإيميل، كلمة المرور، ثم إعادة كلمة المرور، حدد نوع ورقم المستند، اكتب الاسم الأول والأخير، وأخيرًا قراءة وقبول الخصوصية والشروط والأحكام).

اضغط على التسجيل.



