أصوات الرصاص تطغى على أنين المرضى في السودان.. فيديو

طغى أزيز الرصاص في السودان على أنين المرضى حتى مات بعضهم على أسرة العلاج، آخرهم مرضى غسيل الكلى في مدينة الجنينية بولاية غرب دارفور الذين توفوا بعد خروج المستشفيات عن الخدمة، وانعدام وحدات الدم وأسطوانات الأكسجين في المدينة المحاصرة من دون ماء ولا كهرباء.

وتوفى 6 أطفال حديثي الولادة في مستشفى الضعين، بسبب نقص الإمدادات الطبية، فيما خرجت 66% من المستشفيات القريبة لمناطق الاشتباكات عن العمل وفق نقابة الأطباء، نتيجة تعرضها للقصف والإخلاء القسري أو لنقص الإمدادات الطبية.

مبادرات لحل أزمة السودان:

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم أمس، المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية من قبل شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى، وخلال لقاء مع ممثلي الأمانة، أشادت هذه الشخصيات بقرار القمة العربية الأخيرة في جدة، الذي أكد احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أشادوا بالجهود الإنسانية التي تبذلها الدول العربية لمواجهة التحديات الحالية.

وأعرب جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، عن اهتمام الجامعة العربية بجميع مبادرات الحل السودانية دون تبني مبادرة محددة، كما أكدت الأمانة العامة تنسيق جهودها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساعدة في حل الأزمة السودانية وإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

تشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، المقرر عقده غدًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وأوضح السفير الذوادي في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن المشاركة في الاجتماع تأتي استجابة لدعوة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وأن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم "داعش" الإرهابي.