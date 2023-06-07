الجامعة العربية تتلقى مبادرة سودانية لحل الأزمة وتؤكد انفتاحها على مبادرات السودان

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم أمس السادس من يونيو، مبادرة من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى بعنوان "المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية"، وأشادت هذه الشخصيات خلال لقاء مع ممثلي الأمانة بقرار القمة العربية الأخيرة في جدة الذي أكد على احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية على المستوى الإنساني لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.

واعتبر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية من دون تبني مبادرة بعينها.

هذا وتواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وتشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" والذى سيعقد غدًا الخميس، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وذلك نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وقال السفير خليل الذوادي في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي بناء على الدعوة الموجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في الاجتماع الوزاري غدًا.

وأضاف السفير الذوادي أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم "داعش" الإرهابي.