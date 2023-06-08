ثنائي الوداد يغيب عن لقاء الأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لـ الوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي.

ويلتقي الوداد والأهلي، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات صحفية :خرجنا من القاهرة بنتيجة إيجابية وكان من الممكن أن تكون أفضل، أظهرنا قدرتنا الحقيقية، حيث إن الشك ينتاب البعض عندما نلعب في مصر.

وأضاف: في مباراة الإياب، زهير المترجي وعبدالله حيمود سيغيبان للإصابة.

يذكر أن الأهلي فاز على الوداد بهدفين لهدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد الماضي.