رئيس نادي إيسترن.. نواجه ظروفًا صعبة بالقسم الثاني ونجهز مبكرًا للموسم الجديد

أكد المهندس نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومبانى، أن الظروف الصعبة التي يواجهها فريقه الكروي هذا الموسم كانت وراء النتائج الهزيلة في دوري القسم الثاني بعد الهبوط من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال وضعنا مختلف في الألعاب الأخرى التي نتفوق فيها مثل الهوكي والكرة الطائرة مشيرا إلى أن الكرة تعني موارد مالية والتي إنخفضت دخولها بالنسبة للنادي.

بجانب وقف القيد للفريق ،ويلعب الفريق مبارياته بلاعبين من قطاع الناشئين نجحوا في إثبات الذات رغم عدم الخبرة من جانب معظمهم مشيرًا إلى أن هدفنا البقاء في الدوري هذا الموسم على أمل أن نبدأ في إعادة ترتيب الأوراق من جديد مع نهاية الموسم مباشرة من خلال تدعيم الفريق بلاعبين قادرين على الصعود للدوري الممتاز من جديد.

وقال: لسنا أفضل فنيًا أو ماديًا من نادي زد الذي يملك كل مقومات الصعود وبدأ منذ أربع سنوات في التخطيط للصعود لدوري الأضواء والشهرة واقترب منه بقوة، ولسنا أفضل من وادي دجلة أو الأندية الجماهيرية مثل الترسانة ومنتخب السويس وبورتو وخلافه.

وكان فريق إيسترن قد خسر اليوم " الجمعة" أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوقف رصيده عنده 27 نقطة في المركز الثالث عشر .

ويتصدر زد المجموعة الثانية برصيد 59 نقطة، والثاني السكة 51 ،ودجلة الثالث 51 ،والرابع القناة 50 ،والخامس بتروجت 48 ،والسادس الاتصالات 45 ،والسابع العبور 45، والثامن الترسانة 44 ،والتاسع منتخب السويس 40، والعاشر بورتو 37 ،والحادي عشر الانتاج الحربي 32 ،والثاني عشر المستقبل 27 والثالث عشر إيسترن كومباني 27 ،والرابع عشر الكهرباء 26 والخامس عشر النصر 23 والسادس عشر والأخير الإعلاميين 10 نقاط.

وقطع فريق إف سي زد خطوة هائلة في مشوار الصعود للدوري الممتاز بعد فوزه على منتخب السويس 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمود البنا ليواصل انفراده بقمة المجموعة الثانية .

انتهى الشوط الأول بتقدم إف سي زد بهدف وفي الشوط الثاني سجل محمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم قلص أحمد العش الفارق بهدف للسويس في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وفاز الإنتاج الحربي على السكة الحديد 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد الصباحي .

وفاز القناة على النصر بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حمدي ليرتفع رصيد القناة إلى 50 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 23 نقطة.

وتغلب بتروجت على إيسترن كومباني 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم عصام بكر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله أحمد رضا هاشم في الدقيقة 35 وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لإيسترن كومباني في الدقيقة 71 تصدى لها محمد السيد شيكا وسدد كرة قوية ارتدت من الحارس محمد أبوالنجا وتابعها حسام عبد الواحد لداخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

وأحرز إسماعيل بامبا هدف لبتروجت في الدقيقة 79، وأضاف توفيق محمد الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وفاز الترسانة على الإعلاميين بهدفين نظيفين سجلهما يسري وحيد وأوجوستين أوتو ليرتفع رصيد الترسانة إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 10 نقاط واستمرت المباراة استمرت 12 دقيقة فقط بدأها الإعلاميين بـ8 لاعبين من الناشئين وانسحب بعد الهدف الثاني.

وفاز الاتصالات على مستقبل وطن بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد مستقبل وطن عند 27 نقطة.

وحقق العبور فوزا غاليا وهزم كهرباء الإسماعيلية 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو السيد .