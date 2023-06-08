ضبط 178 طن قمح و570 بطاقة تموين بأحد مخابز أسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين، فى ضبط 178 طنًا من الأقماح المحلية داخل عدد من المخازن بمركزى ديروط والقوصية قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط عدد 570 بطاقة ذكية تموينية داخل أحد المخابز البلدى بقصد التجميع والاستيلاء على الدعم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عددًا من المحاضر لبعض المحلات التجارية مخالفتهم تسعيرة بيع السجاير أزيد من سعرها الرسمى بدائرة مركز القوصية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لمواصلة وتنفيذ خطة المحافظة في تكثيف الحملات، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحفاظ على الصالح العام.

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطار من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بما أسفرت عنه الحملة الأمنية المشتركة بالتعاون مع مديرية التموين بأسيوط

وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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