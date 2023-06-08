أصحاب الحمير النافقة فى قبضة الأمن

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول منشور، عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يفيد وجود بعض الدواب النافقة مُلقاه بالطريق الدائرى بالفيوم.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بقيام ثلاث أشخاص بإلقاء دواب نافقة (حمير) بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - نجله لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) أمكن ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

اعترافات المتهم

وأقر المتهم بأنه قائد السيارة المشار إليها، وأنه يقوم بالاشتراك مع نجله بتجميع الدواب (الحمير النافقة)، وتوريدها لسيرك بمحافظة المنوفية وبتاريخ الواقعة وأثناء سيرهما بالسيارة تعطلت منهما، ما اضطرهما إلى تفريغ حمولة السيارة من الدواب وانصرفوا لتصليح العطل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.