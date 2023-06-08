سعود بن كريدي: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الذكاء الإنساني

أكد البلوجر سعود بن كريدي، على ان الذكاء الاصطناعي هو حجر الأساس لنجاح الدول مستقبلا، نظرا لقدراته الهائلة ومميزاته التي لا حصر لها.

وأضاف سعود بن كريدي: "مع كل التطورات في مجال التكنولوجيا فهو يستطيع القيام بمهام معقدة كانت تعتمد في الماضي على تدخل الانسان، لكن الذكاء الاصطناعي يستطيع القيام بها وحده".

وأشار بن كريدي، إلى أن "تعلم الذكاء الإصطناعي هو أشبه بتعلم برامج سوفت وير، التي تساعدك على تقديم أداء أفضل في عملك، لهذا يجب أن يكون الذكاء الإصطناعي أداة مساعدة تساعدك على أداء مهامك، حتى وإن غاب الذكاء الإصطناعي فأنت قادر على مواصلة عملك على أكمل وجه، وتقديمه بكل التقنيات وتحسينه إلى الأفضل، وسيظل العقل أفضل من الذكاء الإصطناعي إذا ما جعلته دائما مطلعا على كل جديد، ودراية على كل المعلومات في مجال تخصصك".

وتابع: "يجب ملاحظة أنّ الذكاء الاصطناعي والذكاء الإنساني مختلفان بشكل جوهري، حيث يُعدّ الذكاء الإنساني ظاهرة معقّدة ومتعدّدة الأبعاد تشمل ليس فقط القدرات المعرفية ولكن أيضاً الجوانب العاطفية والاجتماعية والأخلاقية. من ناحية أخرى، يتم تصميم الذكاء الاصطناعي لأداء مهام محدّدة وحل المشكلات بناءً على خوارزميات مبرمجة وبيانات".

واختتم البلوجر سعود بن كريدي، قائلا: "على الرغم من أنّ الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة كميّات كبيرة من البيانات والكشف عن أنماط معقدة، فإنّه يفتقر إلى الإبداع والحدس والتعاطف والتفكير الأخلاقي الذي يتميّز به الذكاء الإنساني، ويتمتع الذكاء الإنساني كذلك بالقدرة على التعلّم المستمر والتكيّف مع المواقف الجديدة وتطوير المعرفة والمهارات الجديدة... الذكاء الاصطناعي غير قادر على التكيّف".