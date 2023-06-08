السيطرة على حريق شقة سكنية بعابدين

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة عابدين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شقة سكنية بعابدين

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الرابع من عقار بمنطقة عابدين، وتم إخطار الحماية المدنية بالبلاغ.

وفور البلاغ دفع اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها، وإنقاذ السكان، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهدوها، لكشف ملابسات الحريق، للووق على وجود شبة جنائية من عدمه.

وفي وقت سابق شهد الطريق الصحراوى الغربى بدائرة محافظة بنى سويف، حادث اشتعال سيارة نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في بنى سويف، بلاغًا باشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المحافظة؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفعت قوات الماية المدنية بسيات الإطفاء ترافقها سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.



أسماء المصابين



ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف المصابين وهم يوسف.س.ر 20 سنة، سائق، مصابًا بحروق من الدرجه الثالثة، وأحمد.ط.ى 24 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثانية، ومصطفى.س.خ 15 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثانية وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.