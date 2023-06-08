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الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أمطار غزيرة على مدن وقرى الدقهلية

أمطار غزيرة على الدقهلية
أمطار غزيرة على الدقهلية

تعرضت مدينة المنصورة وبعض مدن وقرى محافظة لسقوط أمطار غزيرة منذ حوالي ساعة ولاتزال مستمرة حتى الآن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة ، حيث غمرت مياه الأمطار كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في الوقت الذي عجزت فيه سيارات سحب المياه عن التعامل مع الكميات الهائلة التي سقطت من مياه الأمطار .

تكدس مروري

وسادت حالة من الاضطراب المروري في شوارع المنصورة خلال سقوط الأمطار نظرا لتعطل " بالوعات " الأمطار الجديدة والتي لم يمض على تركيبها عدة أشهر مما تسبب في تكدس مروري خاصة في الشوارع الرئيسية .

الحدائق والمتنزهات

وفضل المواطنون الذين خرجوا للحدائق والمتنزهات في نهاية الاسبوع مواصلة برنامجهم وعدم العودة إلى المنازل نظرا لارتفاع درجات الحرارة مع سقوط الأمطار ، وحرص البعض على توثيق سقوط الأمطار التي لم يتعود المواطنون عليها في شهر يونيو .

أمطار غزيرة متواصلة على المنصورة
المياه تغمر الشوارع
الجريدة الورقية