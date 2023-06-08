أمطار غزيرة على مدن وقرى الدقهلية

تعرضت مدينة المنصورة وبعض مدن وقرى محافظة لسقوط أمطار غزيرة منذ حوالي ساعة ولاتزال مستمرة حتى الآن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة ، حيث غمرت مياه الأمطار كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في الوقت الذي عجزت فيه سيارات سحب المياه عن التعامل مع الكميات الهائلة التي سقطت من مياه الأمطار .

تكدس مروري

وسادت حالة من الاضطراب المروري في شوارع المنصورة خلال سقوط الأمطار نظرا لتعطل " بالوعات " الأمطار الجديدة والتي لم يمض على تركيبها عدة أشهر مما تسبب في تكدس مروري خاصة في الشوارع الرئيسية .

الحدائق والمتنزهات

وفضل المواطنون الذين خرجوا للحدائق والمتنزهات في نهاية الاسبوع مواصلة برنامجهم وعدم العودة إلى المنازل نظرا لارتفاع درجات الحرارة مع سقوط الأمطار ، وحرص البعض على توثيق سقوط الأمطار التي لم يتعود المواطنون عليها في شهر يونيو .

أمطار غزيرة متواصلة على المنصورة