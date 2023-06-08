محافظ جنوب سيناء يستقبل بعثه حجاج بيت الله الحرام من مواطني المحافظة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بعثه حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ( المؤسسة القومية للحج) من أهالي جنوب سيناء والمتوجهه إلى الاراضي المقدسة لآداء مناسك الحج .



واطمئن المحافظ على كافه الاجراءات التي تشرف عليها المحافظه من تأشيرات وجوازات وخلافه ، وأعطى المحافظ أوامره بتخصيص باص مكيف للحجاج ، لنقلهم من اماكن اقامتهم بالمحافظة حتى مطار القاهره الدولي محملا بكافه احتياجاتهم من طعام ومياه وخلافه.



كما قام بتوزيع ملابس الإحرام عليهم ونسخ من القران الكريم وأوصى المشرف على البعثه بضروره التواصل المستمر مع المحافظه لتذليل ايه معوقات سواء في مصر أو في الاراضي المقدسه، كما تم تلقينهم بكافه الارشادات اللازمه سواء في وسائل النقل او الاقامه او خلال تأديه مناسك الحج ،

وطالب المحافظ الحجاج بان يدعو الى مصر بالاستقرار والامن والامان والرخاء ، وتمنى لهم اداء مناسكهم في طمأنينه وسلام،

كما اطمئن على كافه ترتيبات العوده بسلام إلى أرض الوطن،

حضر اللقاء الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ،وعبد الغفار زيدان مدير مديريه التضامن الاجتماعي ،والشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشؤون المساجد.