بكري يرسل التحية لروح محمد صلاح.. بطل استشهد من أجل الوطن

أثارت حادثة الحدود الشرقية التي أسفرت عن مصرع جندي مصري و3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط، السبت الماضي، عقب عملية إدخال مخدرات عبر السياج الحدودي من قبل مهربين خطرين حالة كبيرة من الجدل بين أوساط المصريين.

الإعلامي مصطفى بكري، قال إن الكثيرين تحدثوا عن الواقعة منهم من روج الشائعات ومنهم من أراد النيل من سمعة صاحب العملية محمد صلاح ومن كرامة الجيش المصري ومن مصر ومؤسساتها.

وقاحة صهيونية

واستنكر بكري ما وصفه بالتطاول والوقاحة من قبل ما أسماهم الصهاينة، رغم اتزان موقف مصر واستعدادهم للتحقيق، منوها إلى أن إسرائيل تريد أن تشعلها نارًا.

ولفت إلى أن مصر موقفها واضح وتساند الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل التوصل إلى حل حده الأدنى إنشاء دولة للفلسطينيين وإعادة حقوقهم ووقف الاستيطان والاحتلال والقتل والنهب والسلب والتشريد.

وقف النهب

ونوه إلى أنهم يقتلون الفلسطينيين من أجل نشر الإرهاب والتطرف بأوامر المتطرفين في حكومة نتنياهو، محذرهم من التطاول على جيش مصر العظيم والجندي المصري الأصيل، مردفًا: “قبل التجاوز راجعوا سياساتكم وتوقفوا عن العبث، مصر وشعبها ليسوا ضعفاء”.

وشدد على أن مصر تحافظ على أمنها القومي والعربي، وتريد وضع حد للتجاوز ضد فلسطين، مؤكدًا أن محمد صلاح شاب مصري لا يمكن أن يشكك أحد في مصريته ووطنيته ومات شهيدًا محافظًا على تراب بلده ضد تجاوزات حدثت لا يعلمها إلا الله.

لا وجود لغزة الكبرى بسيناء

وأشار إلى أن مصر لن تفرط في ذرة تراب واحدة من أراضيها، ولا وجود لما يسمى بغزة الكبرى في سيناء، وأن الفلسطينيين يتمسكون بكل شبر من أرضهم.

وأرسل الإعلامي مصطفى بكري التحية لروح محمد صلاح، مؤكدًا أنه جندي وطني استشهد من أجل الدفاع عن وطنه ضد الأعداء والمهربين والمخربين، جاء ذلك خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.