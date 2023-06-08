تحرير 362 مخالفة ضمن حملات ضبط الأسواق بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق، ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن.

وتلقى المحافظ، تقريراً عن عمل اللجان داخل مراكز السنطة، زفتى، كفر الزيات وقطور يفيد بتحرير 362 محالة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب عينات لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة عدد 138مخالفة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير مديرية التموين لعدد 92 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين.

وتضمن التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 14 مخالفات للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 17محضر لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لعدد 101 محضر نظافة وإشغالات.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).