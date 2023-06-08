كشف لغز وفاة وزير الصحة الأسبق|هل أدوية السيولة السبب؟.. مصدر طبي يحسم الجدل (خاص)

لازالت وفاة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة نصر، تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي على الرغم من مرور أيام عدة على رحيله، ولكن لا يزال السبب الحقيقي وراء الوفاة مجهولاً، الأمر الذي دفع وزارة الصحة والسكان، بتشكيل لجنة من العلاج الحر والتراخيص من الوزارة، للتحقيق في أسباب الوفاة، إذا كانت طبيعية أو جراء خطأ طبي.

هل أدوية السيولة السبب وراء وفاة وزير الصحة الأسبق

وكانت كشفت مصادر طبية من داخل المستشفى الخاص بمدينة نصر، إن وزير الصحة الأسبق دخل المستشفى بعد آلام متكررة بالصدر، وبعد إجراء أشعة مقطعية على الشرايين التاجية للقلب، اتضح وجود ضيقات شديدة متعددة ومتكلسه، وتم إجراء قسطرة للشرايين وتركيب دعامتين بنجاح عن طريق الشريان الكعبري باليد اليمنى.

الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق

وخرج المتوفي من القسطرة بحالة ممتازة وسط أسرته، ثم انتقل إلى الجناح الخاص به بالمستشفى، لكن بعد ساعتين حدث هبوط مفاجيء بضغط الدم، مع انخفاض نسبة الهيمولوجين، وجرى نقل عدة أكياس من الدم دون استجابة، كما لوحظ وجود انتفاخ بالبطن، ما أرجعه الفريق الطبي إلى وجود نزيف داخلي من الأمعاء ليس له أي علاقة بالقسطرة التي تمت من اليد.

وفي السياق ذاته، علمت بوابة “الوفد” الإلكترونية من مصدر طبي، أن الدكتور عماد الدين وزير الصحة الأسبق أجرى عملية قسطرة علاجية وتركيب دعامات بالقلب، وهي عملية حرجة تتطلب متابعة دقيقة بعدها، وخرج من العملية وهو في حالة جيدة، ولكن حدث هبوط مفاجيء في الضغط، وبعد الفحص تم تشخيص وجود نزيف في المعدة أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته في الحال.

ويعتقد المصدر أن تناول وزير الصحة الأسبق لأدوية السيولة بعد الجراحة كان السبب في النزيف، بالإضافة إلى وجود مشاكل مرضية سابقة في المعدة، مثل القرحة وغيرها، قد تأثرت بالأدوية التي تناولها.

الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق

رئاسة الجمهورية تنعي وفاة وزير الصحة الأسبق

على صعيد آخر، نعت رئاسة الجمهورية وزير الصحة الأسبق، وقالت: "إن الفقيد قامة طبية ورمز للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين"، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد.

وبدوره، نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الحالي الوزير الأسبق، مؤكدًا أنه رحل بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.