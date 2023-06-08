احتفالية اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية تناقش أجندة التمكين ومبدأ المساواة (صور)

أكدت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر فى ميلانو، أن أجندة تمكين المرأة فى قلب جهود الدولة المصرية، موضحة أن ذلك يتم لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والتى تمثلت بدايتها فى إنشاء المجلس القومى للمرأة عام 2000، كما تتضح أحد معالمها الرئيسية من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة ضمن الحكومة الحالية من 6% عام 2015 إلى 25% عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى).

احتفالية اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية

تعزيز مكانة المرأة

وأشارت القنصل العام إلى أهمية دور المرأة واهتمام الدولة المصرية الدائم بتعزيز ودعم دور المرأة فى شتى المجالات فضلا عن تعزيز مكانتها وتقدير دورها فى المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل.

احتفالية اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة منال عبدالدايم، قنصل عام مصر فى ميلانو، أمس الموافق 6 يونيو فى احتفالية اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية، والتى نظمتها عميدة السلك القنصلى فى ميلانو ولمبارديا مع رئيس جامعة ميلانو، وعقدت فى Sala Napoleonica بمقر الجامعة، تحت رعاية وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية، وبحضور محافظ ميلانو، ورئيس الشرطة فى ميلانو، ومديرة الهجرة بميلانو، وقناصل عموم الدول المعتمدة فى ميلانو ولومبارديا والعديد من أساتذة الجامعات والطلاب الجامعيين.

احتفالية اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية

احتفالية اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية

وفى ذات السياق، أشارت القنصل العام إلى دور المرأة الفاعل فى الخارجية المصرية إذ تمثل المرأة 25% من إجمالى العاملين بالسللك الدبلوماسى المصرى، مشيرة فى هذا الصدد إلى إسهامات الدبلوماسيات المصريات ومشاركتهن القيمة فى إطار عمل السياسة الخارجية والدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، وفى جميع المحافل الدولية، فضلا عن تقديمهن نموذجا مشرفا فى ميادين العمل العام.