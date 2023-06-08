قدمي فطيرة التفاح بعين الجمل لأولادك للحماية الأمراض

تتميز ثمرة التفاح بسعراتها الحرارية القليلة كما تحتوي على نسبة عاليه من الحديد والفيتامينات، وبجانب ذلك تضعها الكثير من الأمهات في الحلويات المختلفة؛ لتضيف نكهة لذيذة وشهيه، لذا نقدم لك طريقة عمل فطيرة التفاح وعين الجمل.

فطيرة التفاح

طريقة تحضير فطائر هشة بالتفاح وعين جمل

المقادير

- لتحضير العجينة :

دقيق : 2 كوب

سكر : ثلاث أرباع الكوب

البيض : 2 حبة

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

الخل : 2 نقطعة (لإزالة رائحة البيض)

ملح : رشة

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

قشرة ليمون : نصف ملعقة صغيرة (حامض / مبشور)

الزبدة : 100 غراماً (ما يعادل نصف كوب)

- لتحضير الحشوة :

التفاح : 3 حبات (كبير الحجم، مقطّع إلى مكعبات صغيرة)

الزبدة : 25 غراماً

نشاء الذرة : ملعقة صغيرة (مذوّب في ملعقتين كبيرتين من الماء)

سكر : ثلث كوب

عين الجمل : نصف كوب (مجروش)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة:

اخلطي الزبدة والسكر في العجانة الكهربائية.

ضعي البيض واخفقي جيداً.

أضيفي البايكنج باودر، الخل، الملح، القرفة، قشر الليمون الحامض المبشور والدقيق.

اعجني المكونات جيداً للحصول على عجينة متماسكة.

اتركي مقدار أقل من الربع من العجينة جانباً.

افردي العجينة في صينية تارت ثم أدخليها إلى الثلاجة لربع ساعة.

لتحضير الحشوة:

ضعي التفاح المقطع مع الزبدة في قدر على النار.

أضيفي نشاء الذرة المذوب، القرفة والسكر.

اخلطي المكونات جيداً على النار حتى ينضج التفاح قليلاً.

أضيفي الجوز وقلبي المزيج لدقيقتين.

وزعي الحشوة فوق العجينة بطريقة متساوية.

خذي كمية العجينة الموضوعة جانباً وافرديها على سطح صلب مرشوش بالدقيق.

قطعي العجينة إلى شرائط متوسطة الحجم.

صفي شرائط العجين فوق حشوة التفاح.

اخبزي الفطيرة في فرن محمى مسبقاً من الأسفل على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.

حمري وجه الفطيرة ثم قدميها ساخنة.

فطيرة التفاح

فوائد ثمرة التفاح

تقي من أمراض القلب

ارتبطت فاكهة التفاح بمساعدتها في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعود السبب إلى احتواء التفاح على ألياف قابلة للذوبان والتي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

تقي من تصلب الشرايين

من جهة أخرى، وجود مركبات الفلافونويد في التفاح يساعد على الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل أكسدة الكوليسترول الضار وتقليل تصلب الشرايين.

الوقاية من السرطان

توفر مضادات الأكسدة التي يتميز بها التفاح حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي والمعدة والأمعاء والقولون.

يعزز تناول التفاح صحة الأمعاء

يعمل البكتين المتواجد بوفرة في التفاح على تغذية بكتيريا الأمعاء. والبكتين هو نوع من الألياف الذي يعمل كمواد حيوية.

ولأن الألياف الغذائية لا يمكن هضمها، فإن البكتين يصل إلى القولون سليمًا، مما يعزز نمو البكتيريا الجيدة.

تشارك بكتيريا الأمعاء في العديد من الوظائف المتعلقة بالصحة والمرض، من خلال تأثيرها على صحة الأمعاء.