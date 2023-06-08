حضري سلطة التفاح بالجرجير والجبنة الفيتا وقاومي الجوع

سلطة التفاح بالجرجير والجبنة الفيتا من الأطباق الشهيه التي يمكنك تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجيء، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ واحتوائها على العديد من الفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها وطريقة تحضيرها.

سلطة التفاح بالجرجير وعين الجمل

فوائد سلطة التفاح

الوقاية من السرطان

توفر مضادات الأكسدة التي يتميز بها التفاح حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي والمعدة والأمعاء والقولون.

منع الربو

يساعد التفاح على الحد من الإصابة بمرض الربو، نظرًا لقدرته الكبيرة على حماية الرئتين من نشاط الشوارد الحرة في الجسم، كما يساهم في تقوية الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات التنفسية.

يدعم فقدان الوزن

نظرا لاحتوائه على الألياف والماء، فإنه يجعلك تشعر بالامتلاء والشبع، وبالتالي فقدان الوزن بالتدريج نتيجة إنقاص كميات الطعام.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمثل التفاح أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف، يساهم في تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

خفض خطر الإصابة بالجلطات

تشير بعض الدراسات إلى دور المواد الغذائية الموجودة في التفاح في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها وتدفق الدورة الدموية أيضًا، والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

فوائد التفاح للحامل

يعزز التفاح من الصحة الجسدية للمرأة الحامل وجنينها كالتالي:

يحسن صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الاضطرابات الهضمية التي تعاني منها المرأة فى فترة الحمل.

يقلل من فرص الإصابة بسكرى الحمل.

يساعد على خفض ضغط الدم مما يحمي من الإصابة بتسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

بديل صحي للحلويات غير الصحية التي تشتهيها المرأة فى فترة الحمل بسبب تغير الحالة المزاجية والهرمونية.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يدعم العظام والعضلات.

يدعم الجهاز المناعي للمرأة الحامل مما يوفر الحماية لها ولجنينها من الأمراض.

سلطة التفاح بالجرجير وعين الجمل

طريقة عمل سلطة التفاح بالجرجير والجبنة الفيتا

المقادير

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

خل التفاح : ملعقة صغيرة

الماسترد : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

الجرجير : كوب (مقطع)

خس : نصف كوب (مفروم خشن)

تفاح أخضر : 1 حبة (مقطع شرائح أو مكعبات)

جبن فيتا : 50 غم (مفتت)

طريقة التحضير

حضري طبق التقديم، ووزعي به الجرجير، والخس، والتفاح الأخضر، ثم وزعي جبن الفيتا.

في وعاء صغير جانبي، اخلطي الماسترد وخل التفاح، وزيت الزيتون، والملح.

اسكبي الصلصة فوق السلطة وقدميها.