ندوة إعلامية عن" قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول"

أقيم بمجمع إعلام الزقازيق، اليوم الخميس، ندوة إعلامية موسعة بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية للتنمية بعنوان "قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول".

اشرفت على تنظيم الندوة أمل رشدي مدير مجمع إعلام الشرقية، وحاضر فيها الدكتور صلاح عرفة، والدكتورة عايدة نور الدين محامية، وهند حازم عضو مجلس نواب، واسماعيل عبدالمعطي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشرقية، والدكتورة رحاب جاد الرب باحثة اجتماعية بجامعة حلوان ورئيس لجنة المرآة، واحمد عبد المجيد رئيس مجلس جمعية شباب الشرقية للتنمية، ولفيف من قيادات المحافظة، والجامعة، والأزهر، والتربية والتعليم، وحي أول الزقازيق.

وتم استعراض بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يشمل الخطبة، والزواج، الطاعة، والنفقة، والحضانة، الرؤية، وتعدد الزوجات، والطلاق، والخلع، والولاية، والوصاية.

وتم الحديث حول ملامح القانون الجديد، وتفعيل صندوق الرعاية الأسرة، ومنح صلاحيات جيدة للقاضي، من أجل دعم ملف واحد للأسرة، كما تم تناول استقلال محاكم الأسرة عن المحاكم الأخرى، الرؤية، وحق الصغير، وعدم حرمان الاب، والأجداد من رؤيه الطفل، وعن تنظيم الاستضافة، وتفعيله.

وتم الإشارة إلى استحداث الرؤية الإلكترونية، وعقوبة رادعة لعدم تنفيذ الرؤية، ومشكلات الزواج العرفي، والولاية على المال للأب والأم وعدم منحها للجد أو العم.