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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مجلس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

الدكتور أحمد عمادالدين
الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق

نعى مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس.

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وأكد مجلس الوزراء أن الدكتور أحمد عماد الدين كان واحدا من أبرز المسئولين الذين قدموا إسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسئولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: لقد فقدنا أحد الأساتذة المتميزين فى مجال العلوم الطبية، قبل أن نفقد زميلا فى مجلس الوزراء، فقد كان الراحل الكريم واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون، وأسهم أيضا بعلمه وجهده فى علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصرى.

وتقدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولكل زملائه في مجال الطب والرعاية الصحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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