كاظم الساهر يلحق بموسم الحفلات الصيفية 2023

يشارك القيصر كاظم الساهر في موسم حفلات الصيف 2023، الذي يجوب أنحاء الدول العربية مع مختلف نجوم الغناء.

موعد حفل كاظم الساهر الجديد في صيف 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 يوليو القادم في العاصمة الأردنية عمّان، داخل أرض المعارض.

كاظم الساهر وحسين الجسمي على مسرح واحد

وفي سياقٍ متصل يستعد كاظم الساهر لحفل غنائي مع الفنان حسين الجسمي ضمن احتفالات الصيف في الإمارات خلال يونيو الجاري.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الاصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لاتُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".