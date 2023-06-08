التصريح بدفن جثة طفل صعقه التيار الكهربائي بالعسيرات

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمحل دواجن لامست يده إحدى الأسلاك الكهربائية المكشوفة.



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول الطفل "علي . م . ق .ع" 15 سنة عامل بمحل دواجن ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والده "محمود . ق . ع . ا" 44 سنة تاجر خضروات و"خيري . ع . ع . ع" 23 سنة مالك محل دواجن ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء عمل المذكور بمحل دواجن ملك الثاني لامست يده إحدى أسلاك الكهرباء العارية مما أدى لصعقه ووفاته ونفى الأول الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .