مهرجان إبداع.. جامعة سوهاج تحصد جائزتي لجنة التحكيم

حصدت جامعة سوهاج جائزتي لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي والراقص المتميز، وذلك بحفل ختام مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"،للعام٢٠٢٢/٢٠٢٣.



ووجه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي كافة أوجه الدعم التي يقدمها لاكتشاف الطلاب المُبدعين والُمتميزين، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الجامعات وخارجها، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بإكتشاف وتدريب المواهب الشابة، بهدف تخريج جيل مسلح بالعلم والفكر والإبداع والفن، ليكونوا حائط صد ضد الأفكار الفاسدة والمغلوطة والهدامة، ليصبحوا حملة لواء التنمية المستدامة لوطننا الغالي، ومشيداً بالجهد الذي بذله المدربين والمنظمين، لتمثيل الجامعة بهذا الشكل اللائق و المشرف.

ومن جانبه عبر الدكتور عبدالناصر يس عن عميق فخره بمنتخب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب خاصة إدارة النشاط الثقافي والفني، لما تبذله من جهد متواصل، مؤكداً على اهتمام ادارة الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، معربًا عن تمنياته باستمرار دعم الفنون والثقافة بالجامعات المصرية.

وقدم صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم للانشطة الطلابية واكتشاف مواهب الطلاب وإظهارها، مضيفاً أن مسابقة إبداع إحدى أهم الآليات لاكتشاف المُبدعين بمختلف المجالات الثقافية والفنية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها.

وأوضحت الدكتورة إنتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أنه حصد منتخب الجامعة للفنون الشعبية والطالب عمار عاطف عبدالجواد بكلية التربية الرياضية جائزتي لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي والراقص المتميز، مضيفة ان مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية، مشيرة الي أن حفل ختام المهرجان تضمن العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات المشاركة.