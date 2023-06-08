قناة السويس توافق على إقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات غرب خليج السويس

رئيس هيئة قناة السويس:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة أنكوراج للاستثمارات لتنفيذ مشروع مجمع صناعي جديد للبتروكيماويات على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة.

وبمُقتضى مذكرة التفاهم، يتفق الجانبان على الشراكة لإقامة مصنع للبتروكيماويات على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بمنطقة شمال غرب خليج السويس في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

ربيع:" نستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة القناة

و أكد رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد محاور تنفيذ استراتيجية الهيئة الطموحة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو إقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب.

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من جانبه، أعرب المهندس أحمد محرم المدير التنفيذي لشركة أنكوراج للاستثمارات عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على خطة العمل المستقبلية.

وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد مدير إدارة الأسغال ممثلا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع المهندس شريف سيد محمود مدير إدارة التطوير بشركة أنكوراج للاستثمارات.



