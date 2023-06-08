قطع المياه عن بعض قرى البلينا بسوهاج لأعمال الصيانة بالمحطة السطحية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قرى الغنيمية وبنى منصور وعرابة ابيدوس والسلمانى والغابات والحرجة بالقرعان اليوم الخميس الموافق 8 يونيه 2023 فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الجمعة الموافق 9 من نفس الشهر ولمدة 8 ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.