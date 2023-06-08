محافظ جنوب سيناء يوجه انذار شديد اللهجة للمتقاعسين عن العمل بتحويلهم للتحقيق

هنا اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، مواطني المحافظه والجهاز التنفيذي بفوز مدينه شرم الشيخ بالمركز الثالث على العالم في مسابقه المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر ،وذلك من خلال المسابقة الدولية التي اقيمت في دوله مالطا مؤخرا، وكذا اعلان جنوب سيناء خاليه من الأميه .

واشار الى ان جنوب سيناء بكافه امكانياتها وقدراتها تستطيع حصد العديد من المراكز الاولى والمتقدمة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال تراسه اليوم لجلسه المتابعة الدورية بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن وممثلي الشركات العاملة بمدن المحافظة كما تابع المحافظ الاجراءات الجارية لبعثه الحج وطالب بتوفير كافه التسهيلات لهم اثناء الاعداد والسفر والمغادرة والإقامة والعودة لأرض الوطن ،

كما تابع مع المختصين كافه المشروعات القائمة على ارض المحافظة ، ووجه انذارا شديد اللهجة للمتقاعسين عن العمل بتحويلهم للتحقيق فورا ،كما امر بتحصيل كافه مستحقات الدولة من الجهات المعنيه، ووجه شكره الى الى عدد من الجهات المتميزة وذلك على العمل الدؤوب خلال الفتره الماضيه مما ادى الى الإرتقاء بالعمل ورفع رايه المحافظه في كافه المحافل،

كما تابع الاستعدادات الجاريه لامتحانات الثانويه العامه والتعاون ما بين مديريه التعليم واجهزه المحافظه وكافه الاجهزه الاخرى من اجل توفير مناخ ملائم لابنائنا الطلاب اثناء الامتحانات