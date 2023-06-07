معهد التخطيط القومي يختتم الدورة التدريبية "مقدمة في التفكير المنظومي"

اختتم مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC بمعهد التخطيط القومي الدورة التدريبية "مقدمة في التفكير المنظومي" للسادة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة، وبعض من السادة الدارسين في الماجستير المهني بالمعهد.

وفي هذا الإطار أوضح أ. د. أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وشئون المجتمع أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تبني النهج الشامل والتعمق في المشاكل المعقدة لتصميم وإيجاد حلول لها، وذلك من خلال بناء نموذج يمثل النظام، وتحليله، ثم تحديد نقاط القوة للتدخلات الفعالة والفاعلة.

وقد تولت التدريب أ. د. أماني الريس أستاذ علوم الحاسب بالمعهد والمدير التنفيذي لـ NAASAC، والتي أشارت إلى أن البرنامج التدريبي يُمكن من تصميم السياسات والاستراتيجيات الناجحة، وقد تم تنفيذه من خلال مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم وهو نتاج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد التخطيط القومي بشراكة مع International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) بالنمسا.

وأضافت الريس أن المركز يهدف إلى بناء الكوادر البشرية في مجال الفكر المنظومي المتكامل، ويتم ذلك من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة تشمل التدريب والتوعية والدراسات.