محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 65 من المخططات التفصيلية لعدد من القري

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس تعديل 65 من المخططات التفصيلية لعدد من القري والمدن بنطاق المحافظة ليصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة الى 665 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الان...

وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008..

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الان.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ان المخططات التفصيلية التي تم اعتماد تعديلها اليوم شملت مدينه ميت غمر وقري دنديط وكفر الوزير واتميده والبوها وتفهنا الاشراف وصهرجت الكبري وكوم النور وكفر سرنجا وميت ناجي والرحمانيه ودماص وكفر المقدام وكفر المحمديه والحاكميه واوليله وسنتماي وبشالوش وميت الفرماوي بمركز ميت غمر، وقري العزاوي وطهواي والفنان وكفر عزام وكفر غنام والبكاريه والمقاطعه والحصاينه والبشنيني وطرانيس العرب والحجايزه وبرهمتوش وبشمس طوخ الأقلام وطنبول الكبري بمركز السنبلاوين وايضا مخطط مدينه السنبلاوين بالاضافة لقري تمي الامديد ابو داود منشيه السلام والصفا والخمسه وتاج العز والبيضا والسماره بمركز تمي الامديد..

واضافت انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الاجهزة.