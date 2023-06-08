توريد 247 ألفًا و41 طنًا و253 كيلو قمح في كفر الشيخ

بنسبة 88.43%

كشف محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، الخميس، عن كميات محصول القمح المحلي الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

توريد 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح

وأكد نور الدين، أن إجمالي ما تم توريده 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح بنسبة توريد 88.43%، مشيرا أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 191 ألفا و824 طنا و458 كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 45 ألفا و493 طنا و795 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 9723 طن ، بإجمالي 247 ألفا و41 طنا و253 كيلو قمح، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.