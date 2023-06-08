ليفربول يُعلن ضم الأرجنتيني ماك أليستر رسميًا

أعلن نادي ليفربول ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير صاحب الـ 24 عامًا والمتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الأخيرة 2022، ولاعب خط وسط فريق برايتون، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر تويتر ضم الأرجنتيني ماك أليستر:"من الأرجنتين إلى آنفيلد... بطل العالم ليفربولي".

وكتب أيضًا:"الرقم 10 أصبح له مالكًا جديدًا".

ويسعي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لتدعيم خط الوسط بعدما فشل الريدز في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشارك ماك أليستر في 40 مباراة مع برايتون الإنجليزي بكافة المسابقات خلال موسم 2022-2023، وأحرز 12 هدفًا وصنع 3 أهداف.

جدير بالذكر أن ماك أليستر ضمن كتيبة منتخب الأرجنتين المتوجة ببطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 بين الطرفين.

وحصد اللاعب الأرجنتيني على كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر، ليرفع منتخب التانجو نجمته الثالثة في مسيرته.

كما ساهم أليستر في تأهل برايتون إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ليصعد الفريق إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخهم.

يُذكر أن فريق ليفربول حجز المركز الخامس لصالحه والذي يؤهله للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في موسم جمع من خلاله 67 نقطة تلقى خلاله الهزيمة في 9 مباريات.

ليفربول يُعلن رحيل رباعي الريدز بنهاية الموسم

وكان نادي ليفربول قد أعلن منذ أيام رحيل 4 نجوم من صفوف الفريق بنهاية الموسم، وذلك بعد إنتهاء عقودهم، ليتفق الطرفين على عدم التجديد، ويتكون نهاية مسيرتهم مع الريدز يوم 30 يونيو المقبل.

وجاء رباعي ليفربول الراحلين على رأسهم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأوكسليد شامبرلين، بنهاية هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" يمكننا أن نؤكد أن روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم هذا الصيفن وسيتم تحية الرباعي بشكل خاص في آنفيلد، مع مزيد من التكريم في نهاية الموسم.