معرض الرباط الدولى يشهد توافداً جماهيراً على جناح الهيئة العامة للكتاب

معرض الرباط الدولي للكتاب شهد توافداً جماهيراً على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن فعاليات مشاركة الهيئة في دورته الـ 28.

جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب فى معرض الرباط

عناوين وإصدارات لكبار الأدباء والكتاب

زوار معرض الرباط من الجمهور تفقدوا جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، لما يضمه من مجموعة من العناوين والإصدارات المهمة لكبار الأدباء والكتاب المصريين والعرب.

جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب فى معرض الرباط

تاريخ الرهاوي المجهول

وتشارك الهيئة في معرض الرباط للكتاب، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة ومن بينها: «تاريخ الرهاوي المجهول، جماليات الباب العربي، شعائر العرفان، طبقات فحول العشراء، فنون المنون، الحداثة في الفن التشكيلي، طليعة التجديد، حوارات الهوية المصرية، سمير رافع رائد السريالية، بين اللوحة والشاشة، اتجاهات تعليم علم النفس، الانتباه المشترك، الوجود والحرية، تفسير الأحلام، فجر الفلسفة اليونانية، فلسفة التاريخ».

جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب فى معرض الرباط

وتنوعت الفئات العمرية، المقبلة على جناح الهيئة في معرض الرباض، خاصة وأن الجناح يعرض العديد من إصدارات الأطفال، إلى جانب مؤلفات قفيمة لكبار المفكرين والمبدعين.

جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب فى معرض الرباط

معرض الرباط الدولي للكتاب، انطلقت فعاليات يوم 1 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 11 من الشهر ذاته، بمشاركة 287 عارضاً مباشرا و450 عارضاً غير مباشر من 51 دولة.