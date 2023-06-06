لميس الحديدي متعجبة من تغير طقس مصر.. الدنيا مش ربيع ولا الجو بديع

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأرصاد الجوية حذرت من موجة خماسينية ستطال البلاد خلال ساعات، موضحة: “عاصفة ترابية تضرب مصر في أجواء خماسينية جديدة تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية ونتمنى ألا تكون بنفس قوة الماضية”.

وأضافت عبر برنامجها كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON" ساخرة : “أنا مش عارفة الربيع ده هيخلص امتى، ربيع طويل ولا الدنيا ربيع ولا الجو بديع أنا زهقت”.



وكانت الأرصاد الجوية قد ذكرت أن منخفضا خماسينيا سيضرب البلاد غدا الأربعاء على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

أن المنخفض يكون غدا على أقصى غرب البلاد، ولن تقترب من وسط البلاد.

وذكرت أن العواصف الترابية لن تكون بنفس شدة الخميس الماضي وتكون أقل حدة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وشددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي.

منخفض خماسيني يضرب البلاد

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية مع نهاية فصل الربيع، وتكون بداية من غدًا ويحدث تقلبات جوية، بالإضافة إلى أن هناك منخفض جوي خماسيني يأثر على المناطق الغربية لمصر، وبه تأثير رياح تحمل رمال وأتربة ولكنها تكون غدًا على السلوم وسيوة ومطروح، وباقي المحافظات تتأثر بنشاط رياح غير محمل بالأتربة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غدًا، مشددة على أن يوم الخميس سيتحرك المنخفض الجوي داخل البلاد ويأثر على المناطق الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويؤدي المنخفض الجوي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة.

وأشارت إلى أن تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي، وهناك تزيد فرص سقوط الأمطار الخميس وتكون رعدية على الاسكندرية ومطروح، مؤكدة أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الأربعاء وتنتهي الجمعة المقبلة، وهناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من السبت.