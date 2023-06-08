الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرون بقرار الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023، مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من الفيدرالي الأمريكي بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عامًا.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.47 دولار للأنصة، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1961.00 دولار.

أسعار الذهب العالمية

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولارًا، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأمريكي بذلك، وفق رويترز.

وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، إن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو 2023، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

قرارات الفيدرالي الأمريكي

ورفع بنك كندا المركزي أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عامًا عند 4.75%، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط، لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تقدم في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وسيتيح تقرير عن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13 يونيو، قبل اجتماع البنك المركزي، للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.53 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1394.91 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية

عادت أسعار الذهب اليوم إلى الانخفاض بعد يومين من الارتفاع الحذر حيث تتأثر تداولات المعدن النفيس بنطاق ضيق من التداول ناتج عن غياب العوامل المحركة للأسعار في الأسواق وذلك مع تأهب الأسواق لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1962 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة لثلاثة جلسات متتالية.