9 معلومات عن دولة زامبيا الإفريقية

يشارك الرئيس السيسي اليوم في قمة تجمع الكوميسا في دورتها الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وتستضيف دولة زامبيا قمة الكوميسا لتتسلم رئاستها خلال الدورة المقبلة، حيث تشهد تجمع 21 دولة من القارة الإفريقية تحت شعار"التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن دولة زامبيا:

جمهورية زامبيا هي بلد غير ساحلي في جنوب القارة الإفريقية.

يحدها من الجنوب نامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، ومن الغرب أنجولا، ومن الشرق موزمبيق ومالاوى ومن الشمال تنزانيا والكونغو الديمقراطية.

كم مربع.752.610 يبلغ مساحة دولة زامبيا ما يقرب من 2

يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 12,935,000 نسمة.

حصلت زامبيا استقلالها عن المملكة المتحدة فى أكتوبر عام 1964 وتولى الرئيس كينث كاوندا كأول رئيس للبلاد.

تعتبر زامبيا من الدول الخمس الأوائل فى العالم المنتجة لخام النحاس الذى يمثل 50% من حصيلة الصادرات.

كما يعتمد اقتصاد زامبيا على الموارد المعدنية مثل الكوبالت والفضة والرصاص والفحم والقصدير.

تشتهر زامبيا بأهم المنتجات الزراعية منها الأرز، السرغوم ، جوز الهند، عباد الشمس، التبغ ، القطن، قصب السكر، الذرة.

كما تشتهر بالعديد من الصناعات منها تعدين النحاس وتشكيله، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، المنسوجات.