سقوط أصحاب 4 مخابز لاستيلائهم على 23 جوال دقيق بلدي مدعم

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، فى ضبط 4 من أصحاب المخابز بطنطا وزفتى، استولوا على 23 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بطنطا وزفتى، استولوا على 23 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وخلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام ‏شرطة ‏التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري‎.‎

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام،شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.